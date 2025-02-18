Россия и США создадут спецгруппу для работы по украинскому вопросу - Ушаков

18:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американская спецгруппа будет создана для украинского урегулирования, она будет учитывать в том числе нюансы конфликта на Украине. Об этом рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учета первопричин конфликта, — поделился дипломат. — Американцы достаточно бегло, я бы сказал, обозначили свои подходы».

«И после этого условились, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы», — добавил Ушаков.