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НОВОСТИ

За ночь сбиты 9 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Брянской, Тульской областями, Татарстаном и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Республики Татарстан и четыре БПЛА — над акваторией Черного моря. Также один БПЛА подавлен над территорией Тульской области», — сказали там.

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