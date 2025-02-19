От Зеленского можно ждать любой провокации для продолжения войны — Медведев
11:20 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский будет готов на любую провокацию для срыва урегулирования украинского конфликта и продолжения войны до последнего украинца, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».
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