От Зеленского можно ждать любой провокации для продолжения войны — Медведев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский будет готов на любую провокацию для срыва урегулирования украинского конфликта и продолжения войны до последнего украинца, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».