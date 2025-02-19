Венгрия не допустила санкций ЕС против патриарха Кирилла и других физлиц в РФ — Сийярто

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустила введения санкций Евросоюза против 27 физических лиц и организаций в РФ, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе 16-го пакета санкций против России.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 физических лиц и организаций. Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — сказал глава венгерского МИД в видеообращении на телеканале М1.