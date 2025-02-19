Сирийские курды не сложат оружие, пока в стране действуют боевики ИГ* — представитель
13:00 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) не начнут разоружение, пока в стране сохраняют активность боевики «Исламского государства»* (ИГ, группировка признана террористической в РФ). Об этом заявила представитель СДС Ильхам Ахмед.
«Необходимо хранить оружие, потому что идет борьба с ИГ. Нам также потребуется подкрепление, так как очевидно, что в последнее время ИГ в нескольких районах Сирии стало еще сильнее, чем раньше», — сказала она в интервью эмиратской газете The National. Политик подчеркнула, что «СДС готовы сотрудничать с министерством обороны, не отказываясь от своего оружия, потому что они являются мощными силами обороны».
По словам представителя курдских формирований, СДС в долгосрочной перспективе могут войти в состав сирийской армии при условии «немедленного прекращения огня с Турцией» и «завершения борьбы с ИГ». «Если атаки турецкой армии прекратятся, то СДС могут начать операции против ИГ в сотрудничестве с сирийской армией», — добавила Ахмед.
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