В РФ в 2024 году ущерб от IT-преступлений вырос почти на 40% и составил 200 млрд рублей

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от киберпреступлений в России в прошлом году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом и составил 200 млрд рублей, при этом число пострадавших осталось почти идентичным. Об этом сообщил на форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель главы МВД России Андрей Храпов.

«Общее количество пострадавших от этого вида преступной деятельности: 2023 год — 448 тыс. 500, 2024 год — 448 тыс. 900, то есть практически идентично. Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: 2023 год — это было 147 млрд, в прошлом году — 200 млрд. Значит на 36% увеличился ущерб», — сказал он.