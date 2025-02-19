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Французам придется «затянуть пояса» ради наращивания оборонных расходов страны — глава МИД

14:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки властей Франции добиться большей независимости от США в оборонной сфере потребуют дополнительных бюджетных затрат и, если не удастся нарастить национальное благосостояние, то жителям страны придется «затянуть пояса». Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

По его словам, США еще до прихода к власти президента Дональда Трампа взяли курс на выход из НАТО. Если европейские страны не хотят «умолять американцев или китайцев» предоставить ЕС свои оборонные технологии, то им следует «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность, что потребует «серьезных усилий, в том числе на уровне бюджета», считает министр. К оборонным расходам Барро также добавил и траты, связанные с последствиями изменения климата, которые потребуют «трудных решений» касательно государственных средств.

«Либо мы сможем восстановить наше благосостояние, убрав ограничения для <…> директоров компаний, местных выборных представителей, <…> либо нам придется пойти на жертвы. Потому что мы больше не собираемся перекладывать это на будущие поколения», — сказал он. Отвечая на вопрос ведущего о том, значит ли это, что французам придется «затянуть пояса», чтобы покрыть все расходы на оборону и борьбу с последствиями изменения климата, Барро ответил утвердительно, добавив, что «в этом должны участвовать все французы».

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