Французам придется «затянуть пояса» ради наращивания оборонных расходов страны — глава МИД
14:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки властей Франции добиться большей независимости от США в оборонной сфере потребуют дополнительных бюджетных затрат и, если не удастся нарастить национальное благосостояние, то жителям страны придется «затянуть пояса». Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.
По его словам, США еще до прихода к власти президента Дональда Трампа взяли курс на выход из НАТО. Если европейские страны не хотят «умолять американцев или китайцев» предоставить ЕС свои оборонные технологии, то им следует «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность, что потребует «серьезных усилий, в том числе на уровне бюджета», считает министр. К оборонным расходам Барро также добавил и траты, связанные с последствиями изменения климата, которые потребуют «трудных решений» касательно государственных средств.
«Либо мы сможем восстановить наше благосостояние, убрав ограничения для <…> директоров компаний, местных выборных представителей, <…> либо нам придется пойти на жертвы. Потому что мы больше не собираемся перекладывать это на будущие поколения», — сказал он. Отвечая на вопрос ведущего о том, значит ли это, что французам придется «затянуть пояса», чтобы покрыть все расходы на оборону и борьбу с последствиями изменения климата, Барро ответил утвердительно, добавив, что «в этом должны участвовать все французы».
НОВОСТИ
- 14:12 19.02.2025
- Большинство поляков выступают против приема мигрантов — опрос
- 14:00 19.02.2025
- У Европы большие проблемы в сфере оборонной промышленности — глава Минобороны Бельгии
- 13:32 19.02.2025
- В РФ в 2024 году ущерб от IT-преступлений вырос почти на 40% и составил 200 млрд рублей
- 13:20 19.02.2025
- Новые санкции ЕС предусматривают запрет на операции с портами и аэропортами РФ — Bloomberg
- 13:05 19.02.2025
- Кабмин РФ увеличил квоты для целевиков в вузах, в том числе в авиастроении
- 13:00 19.02.2025
- Сирийские курды не сложат оружие, пока в стране действуют боевики ИГ* — представитель
- 12:32 19.02.2025
- Венгрия не допустила санкций ЕС против патриарха Кирилла и других физлиц в РФ — Сийярто
- 12:20 19.02.2025
- В Эр-Рияде сделан шаг для выгодного мирного договора — Песков
- 12:05 19.02.2025
- Беженцы потеряют статус временной защиты после заключения мира на Украине — чешский портал
- 12:00 19.02.2025
- Послы 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать