Турция не допустит реализации планов по переселению жителей Газы — Эрдоган

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что озвученные новой американской администрацией планы переселения жителей сектора Газа неприемлемы, и Турция не допустит этого.

«Мы решительно подчеркнули, что никогда не допустим реализации бесчеловечных, нелегитимных планов подстрекаемой Израилем американской администрации, целью которых является изгнание наших братьев из Газы, с их родины», — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.