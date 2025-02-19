«Башнефть» в 2024 году смогла восполнить запасы углеводородов на 114%
16:17 19.02.2025
В 2024 году входящая в структуру «Роснефти» компания «Башнефть» смогла прирастить запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента благодаря успешным геологоразведочным работам и переоценке ресурсов эксплуатируемых месторождений. При этом добыча нефти и газа была восполнена на 114%.
В результате бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин специалистам «Башнефти» в прошлом году удалось открыть в Башкирии Губеевское месторождение. Также была открыта 21 новую залежь нефти на месторождениях в различных регионах. Напомним, «Башнефть» занимается разведкой и добычей нефти в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Пермском крае, Оренбургской области и Татарстане. При этом основные активы компании, в числе которых нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, размещены в Башкирии.
«Башнефть» ежегодно обеспечивает более 100% восполнения добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние пять лет компания смогла прирастить запасы нефти и газа промышленной категории в объеме примерно 153 млн т.н.э. Таким образом, компания эффективно выполняет поставленные задачи по восполнению ресурсной базы, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкирии.
НОВОСТИ
- 17:40 19.02.2025
- Истерика Киева из-за отсутствия за столом переговоров РФ и США неуместна — Путин
- 17:30 19.02.2025
- Атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия — Путин
- 17:20 19.02.2025
- США говорили, что переговоры должны проходить с участием РФ и Украины — Путин
- 17:12 19.02.2025
- ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения — Путин
- 17:08 19.02.2025
- Целью встречи США и РФ в Эр-Рияде было повышение доверия — Путин
- 16:32 19.02.2025
- Возможность проверить оформленные sim-карты появится на «Госуслугах» с апреля
- 16:12 19.02.2025
- В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину, один смог выбраться
- 16:00 19.02.2025
- Зеленский пожаловался, что у Украины заканчиваются ракеты для ПВО
- 15:32 19.02.2025
- Требование Трампа к Украине вернуть США $500 млрд несерьезно, считает Зеленский
- 15:12 19.02.2025
- За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 510 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать