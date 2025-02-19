«Башнефть» в 2024 году смогла восполнить запасы углеводородов на 114%

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В 2024 году входящая в структуру «Роснефти» компания «Башнефть» смогла прирастить запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента благодаря успешным геологоразведочным работам и переоценке ресурсов эксплуатируемых месторождений. При этом добыча нефти и газа была восполнена на 114%.

В результате бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин специалистам «Башнефти» в прошлом году удалось открыть в Башкирии Губеевское месторождение. Также была открыта 21 новую залежь нефти на месторождениях в различных регионах. Напомним, «Башнефть» занимается разведкой и добычей нефти в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Пермском крае, Оренбургской области и Татарстане. При этом основные активы компании, в числе которых нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, размещены в Башкирии.

«Башнефть» ежегодно обеспечивает более 100% восполнения добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние пять лет компания смогла прирастить запасы нефти и газа промышленной категории в объеме примерно 153 млн т.н.э. Таким образом, компания эффективно выполняет поставленные задачи по восполнению ресурсной базы, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкирии.