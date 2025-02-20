«Клика фон дер Ляйен» сделает все, чтобы сохранить санкции против РФ — бельгийский политик
10:05 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее окружение сделают все, чтобы не допустить отмены санкций против России, даже если это будет согласовано РФ и США в рамках мирных договоренностей по Украине. Такое мнение высказал ТАСС почетный член парламента Фландрии, консервативный бельгийский политик Франк Крейльман.
«Клика фон дер Ляйен будет против любого смягчения, а тем более отмены санкций, она будет делать все, чтобы этому помешать», — подчеркнул он. По его словам, даже «если отмена санкций будет согласована Россией и США в качестве одного из условий мира на Украине», этот процесс «будет очень сложным».
Он напомнил, что для любого изменения европейского санкционного режима против России «необходим консенсус всех стран ЕС», что «открывает почти неограниченные возможности для затягивания и блокирования этого процесса».
Крейльман считает, что в Евросоюзе «первой за отмену санкций выступит Германия».
«Германия должна будет первой отказаться от санкций, поскольку она является экономическим мотором Европы, но ее средства кончаются», — отметил он.
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