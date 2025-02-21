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Высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы — Орбан

12:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии опасается, что, даже несмотря на возможность урегулирования украинского конфликта, в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители, которые убьют экономику континента. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в прошлом году страны Евросоюза приняли Будапештскую декларацию о повышении своей конкурентоспособности, которая, в частности, предусматривает меры по снижению цен на нефть и газ. «Но я боюсь, что наше великое совместное обещание не будет выполнено и у нас по-прежнему будут высокие цены на энергоносители. Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику», — сказал глава правительства.

Орбан отметил, что первые шаги в урегулировании конфликта на Украине вселяют надежду на достижение мира, который поможет улучшить глобальную экономическую ситуацию, в том числе положение в Европе. «Мир приближается, и это будет хорошо для венгерской экономики. Венгерская экономика ожидает, что на нее будет оказано очень мощное позитивное внешнее воздействие», — уточнил премьер.

В то же время он дал понять, что по-прежнему не верит в способность нынешних лидеров ЕС осуществлять эффективную политику в интересах всех стран сообщества.

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