РФ будет пристально рассматривать возвращение ушедших с рынка РФ компаний

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет пристально рассматривать возвращение ушедших в 2022 году с рынка РФ иностранных компаний, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий.

«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение», — сказал он.