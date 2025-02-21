0
0
185
НОВОСТИ

РФ будет пристально рассматривать возвращение ушедших с рынка РФ компаний

18:40 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет пристально рассматривать возвращение ушедших в 2022 году с рынка РФ иностранных компаний, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий.

«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 21.02.2025
Специальная военная операция — это народная война, заявил Медведев
0
37
19:20 21.02.2025
В России ведется разработка подводных атомных газовозов - Путин
0
150
18:00 21.02.2025
Более 600 палестинских заключенных выйдут из тюрем Израиля 22 февраля
0
237
17:32 21.02.2025
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военных
0
277
17:12 21.02.2025
До 13% всего потребляемого ЕС газа поступает из России — Еврокомиссия
0
334
17:00 21.02.2025
Другие страны «обскакали» РФ в двигателестроении, но это вызов — Путин
0
425
16:32 21.02.2025
Боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, равную температуре Солнца — Путин
0
417
16:12 21.02.2025
Два судна столкнулись в акватории Черного моря между Геленджиком и Новороссийском
0
442
16:00 21.02.2025
РФ и США не продвинулись в определении места встречи Путина и Трампа — Песков
0
377
15:32 21.02.2025
ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ
0
442

Возврат к списку