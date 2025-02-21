РФ будет пристально рассматривать возвращение ушедших с рынка РФ компаний
18:40 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет пристально рассматривать возвращение ушедших в 2022 году с рынка РФ иностранных компаний, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий.
«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение», — сказал он.
НОВОСТИ
- 20:00 21.02.2025
- Специальная военная операция — это народная война, заявил Медведев
- 19:20 21.02.2025
- В России ведется разработка подводных атомных газовозов - Путин
- 18:00 21.02.2025
- Более 600 палестинских заключенных выйдут из тюрем Израиля 22 февраля
- 17:32 21.02.2025
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военных
- 17:12 21.02.2025
- До 13% всего потребляемого ЕС газа поступает из России — Еврокомиссия
- 17:00 21.02.2025
- Другие страны «обскакали» РФ в двигателестроении, но это вызов — Путин
- 16:32 21.02.2025
- Боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, равную температуре Солнца — Путин
- 16:12 21.02.2025
- Два судна столкнулись в акватории Черного моря между Геленджиком и Новороссийском
- 16:00 21.02.2025
- РФ и США не продвинулись в определении места встречи Путина и Трампа — Песков
- 15:32 21.02.2025
- ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать