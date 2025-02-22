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НОВОСТИ

США требуют от Украины при сделке по ископаемым отказаться от доходов от портов — NYT

21:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия нового предложения по украинским полезным ископаемым включают отказ Украины не только от половины доходов от природных ресурсов, но и от доходов от портов и другой инфраструктуры. Об этом сообщает газета The New York Times.

Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, вошедших в состав России, с примечанием: «в случае их освобождения». Причем доля доходов для США с ресурсов с этих территорий составит 66%.

В новом документе говорится, что доходы по этой сделке будут направляться в специальный фонд, в котором Соединенным Штатам принадлежит 100-процентная финансовая доля. Украина должна будет вносить взносы в этот фонд, пока он не достигнет $500 млрд.

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