Власти Франции ищут в частном секторе средства на перевооружение армии
09:00 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции планируют провести в марте конференцию с участием частных инвесторов, чтобы найти средства на развитие своей оборонной отрасли и перевооружение. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.
«20 марта мы организуем в Берси мероприятие по вопросам военного финансирования, цель которого — объединить частных инвесторов (банки, инвестиционные фонды) и оборонные компании для финансирования наших усилий по перевооружению», — сказал он, отметив, что работает над организацией этого мероприятия вместе с министерством экономики.
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