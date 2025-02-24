Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из РФ — The Times
09:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания в рамках очередного пакета антироссийских санкций планирует запретить въезд в страну всем высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам. Об этом сообщает газета The Times.
По ее данным, министерство внутренних дел внесет в санкционные списки «всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний». Ограничительные меры также затронут высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмент компаний энергетического и финансового сектора, а также руководство российских СМИ.
НОВОСТИ
- 10:21 24.02.2025
- Выставка об участниках СВО открылась в павильоне № 58 на ВДНХ
- 10:20 24.02.2025
- Кабмин РФ поддержал проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя
- 10:09 24.02.2025
- Собянин: Около 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах
- 10:05 24.02.2025
- АдГ на выборах в Бундестаг победила во всех землях бывшей ГДР
- 10:01 24.02.2025
- Еще три столичных особняка признали памятниками архитектуры
- 10:00 24.02.2025
- Российские войска выбили ВСУ из двух крупных опорных пунктов в Запорожской области — Рогов
- 09:20 24.02.2025
- Украине придется выплачивать США компенсацию за помощь в течение сотен лет — The Economist
- 09:05 24.02.2025
- Консервативный блок ХДС/ХСС победил на досрочных выборах в Бундестаг
- 09:00 24.02.2025
- За ночь сбиты 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
- 00:21 24.02.2025
- Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назначен спецпредставителем Президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать