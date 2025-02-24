Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из РФ — The Times

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в рамках очередного пакета антироссийских санкций планирует запретить въезд в страну всем высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам. Об этом сообщает газета The Times.

По ее данным, министерство внутренних дел внесет в санкционные списки «всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний». Ограничительные меры также затронут высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмент компаний энергетического и финансового сектора, а также руководство российских СМИ.