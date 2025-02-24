Решетников не исключает, что уровень инфляции в РФ в 2025 г. может быть в диапазоне 7-8%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития России не исключает, что уровень инфляции в стране в 2025 году может быть в диапазоне 7-8%. Об этом журналистам заявил глава ведомства Максим Решетников, комментируя прогнозные ожидания Центрального банка.

«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям, диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз. Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом», — сказал министр.