Без военной помощи США Украина сможет сражаться в нынешнем темпе только до лета — WSJ
12:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сможет сражаться с нынешним темпом до лета, если США прекратят поставки военной помощи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сегодняшних и бывших западных чиновников.
По ее информации, бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что крупных поставок вооружения, отправленных или заказанных администрацией бывшего президента США Джо Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать сражаться с нынешним темпом до середины года.
Издание утверждает, как только американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тылы пострадает.
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