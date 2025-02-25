Большинство поляков считают, что Украине следует быстро заключить мир — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство поляков считают, что Украине следует как можно быстрее заключить мир с Россией. Такую точку зрения высказали 57% участников опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.

Противоположную точку зрения, то есть продолжение военных действий поддерживают 30% опрошенных. Еще 13% респондентов признались, что собственного мнения по данному вопросу у них нет.

Наибольшее число сторонников быстрого заключения мира зафиксировано среди электората правой партии евроскептиков «Конфедерация» — 74%. За продолжение военных действий активнее всего выступают граждане, поддерживающие правящую партию «Гражданская коалиция» — 47%.