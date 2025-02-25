Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы

13:30

Фото Сбера



В системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подтверждена безопасность биометрической платформы , которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг. Банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.

Аутентификация по биометрическим персональным данным встроена в массовые сервисы Сбера, заменяя пропуск, банковскую карту и привычные документы. Особенно популярна у россиян оплата улыбкой, когда при покупке достаточно просто посмотреть в камеру.

Биометрия интегрирована и в системы контроля и управления доступом (СКУД) в офисных зданиях, фитнес-центрах и жилых комплексах. Сбер разработал биометрический СКУД, который использует как на собственных объектах банка, так и тиражируется в других организациях.

«Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак – это приоритетная задача для Сбера. Аттестация по требованиям ФСТЭК России подтвердила новый уровень зрелости безопасности наших биометрических сервисов, которые мы продолжаем развивать на благо всех граждан страны».