В ГД внесен проект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы — Пискарев
14:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о праве ФСБ России создавать следственные изоляторы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Вместе с коллегами депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы, переданные в 2006 году (после вступления России в Совет Европы) в уголовно-исполнительную систему», — отметил депутат. «Что предлагается: наделить ФСБ России правом создавать следственные изоляторы и полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также их доставлению и конвоированию, как это было ранее», — добавил он.
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