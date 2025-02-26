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РФ планирует обеспечить к 2030 году стопроцентное покрытие Земли спутниками связи

15:12 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует обеспечить к 2030 году стопроцентное покрытие поверхности Земли низкоорбитальными спутниками связи, по итогам 2025 года на орбиту планируется вывести 16 спутников. Об этом в ходе презентации национального проекта «Экономика данных» в национальном центре «Россия» сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Россия планирует обеспечить 100% покрытия Земли низкоорбитальными спутниками к 2030 году», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что по итогам 2025 года на орбиту планируется вывести 16 низкоорбитальных спутников, а к 2030 году их число достигнет 292, а на сегодняшний день уже выведено 6 таких спутников полностью отечественного производства.

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