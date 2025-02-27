За ночь над российскими регионами сбиты 19 украинских БПЛА — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщили там.