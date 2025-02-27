За ночь над российскими регионами сбиты 19 украинских БПЛА — МО РФ
09:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщили там.
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