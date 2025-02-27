Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит укреплять Силы специальных операций (ССО), в том числе будет оснащать их новейшим вооружением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником.

«Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», — заверил глава государства в видеообращении.

Силы специальных операций Вооруженных сил РФ — это высокомобильное формирование, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.