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НОВОСТИ

Предавшие РФ больше не смогут обогащаться за ее счет — Володин

10:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о введении спецсчетов для зачисления выплат иноагентам, вступающий в силу с 1 марта, не позволит тем, кто предал Россию, обогащаться за счет страны и ее граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая об основных законах, вступающих в силу в марте.

«Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться денежными средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

«Те, кто предал страну, не должны обогащаться за счет нее и наших граждан», — добавил председатель Госдумы.

Закон устанавливает, что выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке. На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

Согласно документу, на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет, а распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов иностранных агентов. Кроме того, согласно документу, списание средств со спецсчетов иноагентов «осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы».

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