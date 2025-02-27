Еврокомиссия убивает европейскую экономику — Сийярто

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен убивает европейскую экономику, потому что боится вести переговоры и не может устранить разногласия с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, занявший в споре о тарифах между США и ЕС, по сути, сторону администрации Дональда Трампа.

«Брюссельская бюрократия убивает европейскую экономику: санкции против России, тарифы против китайской индустрии электромобилей и полная неспособность вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал руководитель венгерского МИД на своей странице в соцсети.

По его мнению, «весь мир, включая Брюссель и Еврокомиссию во главе с фон дер Ляйен, знал, что Дональд Трамп хочет сбалансированных торговых отношений» с Евросоюзом. «В Брюсселе также знали, что если они ничего не предпримут, то Вашингтон введет пошлины. Они знали, но ничего не предприняли. Потому что они некомпетентны и чрезвычайно трусливы», — заявил Сийярто.

«Они трусы, потому что они ругали Дональда Трампа в течение восьми лет, а теперь не осмеливаются встретиться с ним», — добавил министр. По его словам, «из-за лидерства фон дер Ляйен в Брюсселе европейская экономика сейчас получает еще один удар». «Руководство фон дер Ляйен в Брюсселе изолировало европейскую экономику от экономики США после китайской», — отметил глава МИД.

Он считает, что проблему можно было бы решить достаточно просто. Венгрия предлагала Евросоюзу «снизить пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10% до 2,5%, потому что это именно та пошлина, которая взимается при продаже европейских автомобилей в Америке», уточнил Сийярто. Однако это не было сделано.

«То, что не удалось Брюсселю, мы должны исправить здесь, в Будапеште: мы продолжим двусторонние переговоры с администрацией США, чтобы в ближайшие месяцы наладить самое успешное венгерско-американское экономическое сотрудничество за все время», — сообщил министр.