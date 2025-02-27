Не утвержденный СБ ООН «самозванец» во главе БиГ нелегитимен в решениях — Песков
13:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель Кристиан Шмидт, возглавляющий сейчас Боснию и Герцеговину, не утвержден Совбезом ООН, как того требуют Дейтонские соглашения. Его решения, в том числе по отношению к автономии Республики Сербской, нелегитимны, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Руководствоваться законом, точнее псевдозаконом, который протащил так называемый высокий представитель [Кристиан] Шмидт, — давайте не забывать, что Совет Безопасности ООН его так и не утвердил, так что он не кто иной, как самозванец, — тоже вряд ли можно воспринимать как легитимное действие» — указал Песков.
«Мы считаем, что такие действия могут иметь пагубные последствия и все-таки призываем всех — в первую очередь, кто стоит за принятием таких пагубных решений, — руководствоваться духом, идеями и положениями Дейтона», — заключил представитель Кремля.
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