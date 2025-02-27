Доля безналичных платежей в РФ превысила 85% — ЦБ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России по итогам 2024 года выросла на 2,4 процентных пункта (п. п.), сейчас она составляет 85,8%. Это говорит о доверии граждан и бизнеса, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«Доля безнала в торговом обороте продолжает устойчиво расти, потому что это удобно гражданам. По итогам прошлого года она выросла на 2,4 п. п. Кажется, что это мало, но каждый процент, когда мы достигли определенного уровня, он, конечно, дается сложнее. И сейчас у нас безналичный оборот составляет 85,8%. Это говорит о качестве платежных сервисов, о доверии к ним граждан и бизнеса», — сказала она.