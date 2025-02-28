Ростех и Российский научный центр хирургии будут совместно разрабатывать инновационные медицинские изделия

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Госкорпорация Ростех и Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют работать над созданием передовых технологий в области медицины. Работа будет строится по принципу «от идеи до внедрения в практику».

«Сейчас около 70% медицинского оборудования в России импортное. Государство поставило задачу – кардинально изменить ситуацию. Предприятия Ростеха вносят свой вклад в решение этой задачи. Мы выпускаем более 150 видов медоборудования и динамично наращиваем номенклатуру изделий. Работа ведется в партнерства с ведущими научными учреждениями, такими как РНЦ хирургии имени Петровского. Мы – производственники, умеющие создавать технологии и оборудование. В Центре работают ученые и практикующие врачи, которые четко знают, что им необходимо для работы. Наши совместные действия позволяют вести исследования по самым передовым направлениям, создавать продукцию современного уровня, клинически апробировать ее и внедрять в широкую врачебную практику в интересах граждан нашей страны», – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ростех активно наращивает производство высокотехнологичной продукции, способной заместить импортные аналоги. В рамках партнерства Центр будет взаимодействовать с предприятиями Ростеха, деятельность которых связана с производством медицинской техники. Сотрудничество позволит расширить научные исследования в области иммунологии для создания новых лекарственных средств, а также проводить на базе пансионатов реабилитацию пациентов с использованием бионических протезов Ростеха.