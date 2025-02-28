0
0
34
НОВОСТИ

Ростех и Российский научный центр хирургии будут совместно разрабатывать инновационные медицинские изделия

13:42 28.02.2025

Госкорпорация Ростех и Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют работать над созданием передовых технологий в области медицины. Работа будет строится по принципу «от идеи до внедрения в практику».

«Сейчас около 70% медицинского оборудования в России импортное. Государство поставило задачу – кардинально изменить ситуацию. Предприятия Ростеха вносят свой вклад в решение этой задачи. Мы выпускаем более 150 видов медоборудования и динамично наращиваем номенклатуру изделий. Работа ведется в партнерства с ведущими научными учреждениями, такими как РНЦ хирургии имени Петровского. Мы – производственники, умеющие создавать технологии и оборудование. В Центре работают ученые и практикующие врачи, которые четко знают, что им необходимо для работы. Наши совместные действия позволяют вести исследования по самым передовым направлениям, создавать продукцию современного уровня, клинически апробировать ее и внедрять в широкую врачебную практику в интересах граждан нашей страны», – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ростех активно наращивает производство высокотехнологичной продукции, способной заместить импортные аналоги. В рамках партнерства Центр будет взаимодействовать с предприятиями Ростеха, деятельность которых связана с производством медицинской техники. Сотрудничество позволит расширить научные исследования в области иммунологии для создания новых лекарственных средств, а также проводить на базе пансионатов реабилитацию пациентов с использованием бионических протезов Ростеха.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 28.02.2025
В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ
0
45
13:32 28.02.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области
0
123
13:20 28.02.2025
Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об итогах переговоров в Стамбуле
0
146
13:05 28.02.2025
Более 600 иностранцев депортированы из России с начала года — МВД
0
159
13:00 28.02.2025
Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с Си Цзиньпином — Шойгу
0
167
12:32 28.02.2025
Льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина
0
220
12:20 28.02.2025
В массовом ДТП в Курской области погибли четыре человека, пятеро пострадали
0
249
12:05 28.02.2025
Трамп не сможет угрозами и повышением пошлин повлиять на Китай — МИД КНР
0
259
12:00 28.02.2025
Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян у острова Верде
0
268
11:32 28.02.2025
Уникальный парад планет первыми увидят на Дальнем Востоке — ученый
0
308

Возврат к списку