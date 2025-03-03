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Трамп призвал США заняться проблемами внутри страны, чтобы «не закончить, как Европа»

10:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны думать о борьбе с нелегальными мигрантами, незаконным оборотом наркотиков и преступностью. С таким призывом выступил президент США Дональд Трамп.

«Нам следует меньше беспокоиться о [президенте РФ Владимире] Путине и больше беспокоиться о бандах насильников-мигрантов, наркобаронах, убийцах и выходцах из психиатрических больниц, въезжающих в нашу страну, чтобы мы не закончили, как Европа!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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