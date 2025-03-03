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У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра — Пушилин

12:20 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточными силами для контрнаступления у Часова Яра, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«У противника недостаточно сил [для контрнаступления], но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут привести, скажем, к очень серьезным последствиям в плане разрушения обороны противника. Поэтому противник старается зацепиться», — сказал Пушилин.

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