У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточными силами для контрнаступления у Часова Яра, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«У противника недостаточно сил [для контрнаступления], но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут привести, скажем, к очень серьезным последствиям в плане разрушения обороны противника. Поэтому противник старается зацепиться», — сказал Пушилин.