Грузии в 2022 г. не дали статус кандидата в ЕС из-за отказа воевать против РФ — премьер
20:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за того, что Тбилиси отказался вступать в войну против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе журналистам.
«Причина, по которой нам в июне 2022 года не дали статус кандидата [в члены ЕС], был наш отказ вступить в войну. Нам отказали в предоставлении статуса кандидата, за чем последовала попытка революции. Мы все это очень хорошо помним», — сказал Кобахидзе.
Он также добавил, что после начала боевых действий на Украине представители стран Запада на переговорах с грузинскими властями за закрытыми дверями открытым текстом требовали подключиться к войне против России. «Мы до конца не можем говорить о том, что происходило за закрытыми дверями. Там уже открытым текстом были разговоры о подключении к войне (против РФ — прим. ТАСС), переходе на партизанскую войну после оккупации. Обо всем этом с нами говорили открытым текстом», — сказал глава правительства.
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