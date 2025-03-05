Зеленский не писал писем Трампу — пресс-секретарь

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не писал писем президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ на запрос украинского издания Liga.net.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — сказал Никифоров.

В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова написала в соцсети, что «Трамп прочитал пост Зеленского в X».

Ранее президент США, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики, сообщил, что получил во вторник «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский в своем посте в X заявил, что он и его команда «готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Он также выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.