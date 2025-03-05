ГД может 18 марта обсудить исполнение в течение года решения о призыве на срочную службу

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании 18 марта может рассмотреть в первом чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Это следует из проекта решения Совета Думы.

«Включить проект федерального закона <…> в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — указывается в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Профильный комитет Госдумы по обороне уже поддержал инициативу и рекомендовал депутатам принять ее в первом чтении. Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно документу в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается уточнить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.