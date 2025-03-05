0
0
223
НОВОСТИ

ГД может 18 марта обсудить исполнение в течение года решения о призыве на срочную службу

16:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании 18 марта может рассмотреть в первом чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Это следует из проекта решения Совета Думы.

«Включить проект федерального закона <…> в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — указывается в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Профильный комитет Госдумы по обороне уже поддержал инициативу и рекомендовал депутатам принять ее в первом чтении. Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно документу в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается уточнить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 05.03.2025
США обсуждают с Киевом место, дату и переговорщиков для встречи — Белый дом
0
114
17:00 05.03.2025
Военные грузы США перестали отправляться из Польши на Украину — СМИ
0
135
16:12 05.03.2025
Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной — Fox
0
238
16:00 05.03.2025
РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин
0
263
15:32 05.03.2025
В России уволился каждый второй участковый полиции — глава МВД
0
335
15:12 05.03.2025
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 215 военных
0
314
15:00 05.03.2025
Путин заявил о снижении уличной преступности в России
0
321
14:32 05.03.2025
Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
0
465
14:12 05.03.2025
РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
0
442
14:00 05.03.2025
ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах
0
412

Возврат к списку