Сбер приступает к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска

15:50

Фото пресс-службы Сбера



АО «Аэропорт Горно-Алтайск» (входит в Группу Сбер) и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили концессионное соглашение, которое позволит приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска. Стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых АО «Аэропорт Горно-Алтайск» выделит 2,3 млрд.

Помимо продления взлетно-посадочной полосы, реконструкция предусматривает расширение перрона и увеличение количества мест стоянок для воздушных судов с 10 до 21, а также строительство новой магистральной рулежной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы. Все это позволит аэропорту принимать в Республике Алтай больше гостей, в том числе из других стран.

«Это решение принималось на уровне руководства страны, я благодарю Министерство транспорта – все было сделано в рекордные сроки, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мы наблюдаем огромный поток желающих посетить Алтай – жемчужину нашей страны. Мы много инвестируем в наш всесезонный курорт «Манжерок», чтобы вместе с правительством Республики Алтай сделать его лучшим курортом в мире для летнего и зимнего отдыха. Для этого нужна инфраструктура. Мы удлиним взлетно-посадочную полосу, увеличим количество мест стоянок для самолетов, построим современный аэровокзал, работу над которым начинаем уже в этом году. Строительство всего комплекса по соглашению завершим к 2028 году. Гости республики смогут получить самый современный и комфортный опыт обслуживания не только в воздушной, но и в наземной инфраструктуре, потому что принято решение о строительстве четырехполосной высокоскоростной магистрали. По ней от аэропорта до курорта «Манжерок» можно будет доехать за 15 минут. Впереди у нас огромная работа».

«У нас имеется большая практика заключения концессионных соглашений по реализации мероприятий строительства дорог, но концессионное соглашение в отношении реконструкции аэродрома Горно-Алтайска является первой федеральной концессией для аэропортов в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система», – сообщил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

В ходе реконструкции аэродрома уже завершено проектирование, проектная документация передана на государственную экспертизу, разработаны и направлены в Минтранс России материалы по открытию аэропорта для международных рейсов.

Также будет построено новое здание аэровокзала с пропусной способностью 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 200 пассажиров в час на международных. В дизайн нового здания аэровокзала будут встроены уникальные элементы, характерные для природы и обычаев региона, а само здание будет бережно и органично вписано в природный ландшафт. Планируется, что обновленный аэропорт откроется в Республике Алтай на горизонте трех лет.