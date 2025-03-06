21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы не смогут выиграть у России гонку вооружений, потому что Москва не намерена в нее втягиваться, предпочитая заниматься обеспечением своих интересов. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идущие из ЕС заявления о военных планах стран сообщества.

«Не выиграть им у нас! Потому что мы не будем с ними играть, — заявил представитель Кремля. — Мы будем заниматься обеспечением своих интересов».