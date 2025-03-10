Джорджеску выразил решимость продолжать борьбу до конца и призвал румын к мирным протестам
15:12 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выразил решимость продолжать борьбу «до конца». Его видеообращение размещено на странице лидера Альянса за объединение румын Джордже Симиона в соцсети.
«Мы пойдем вместе до конца за те же ценности: мир, демократию, свободу, — заявил Джорджеску в первом публичном обращении после того, как Центральное избирательное бюро отклонило его кандидатуру на предстоящих в Румынии президентских выборах. — Благодарю румынский народ за все, что он делает, но прошу еще раз, чтобы все было в спокойствии, в мире и в хорошем понимании реальностей. Мы не должны прибегать к насилию <…>, как было вчера вечером».
Джордже Симион призвал сторонников быть активными и следовать тому, что будут говорить члены Альянса за объединение румын и Партии молодых людей.
«В единстве мы выйдем из этого тупика, и мы рядом с румыном, за которого проголосовало большинство», — подчеркнул он.
Согласно информации СМИ, в настоящее время в штабе оппозиции обсуждается вопрос о том, кто мог бы стать преемником Джорджеску на президентских выборах в случае, если его кандидатура будет окончательно отвергнута Конституционным судом. СМИ сообщают, что сторонники Джорджеску вновь собираются возле Центрального избирательного бюро и Дворца парламента.
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