Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине — СВР РФ
15:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондон видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», — указывается в сообщении.
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