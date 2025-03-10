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Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине — СВР РФ

15:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», — указывается в сообщении.

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