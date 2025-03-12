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Прокуратура БиГ выдала постановление на задержание руководства Республики Сербской

12:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании президента Республики Сербской Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

«В Агентство по расследованиям и защите поступил запрос судебной полиции суда БиГ об оказании содействия в задержании Додика, Вишковича и Стевандича по обвинению в совершении уголовного преступления по статье „Нападение на конституционный порядок“, — подтвердили РТРС в ведомстве.

Деятельность прокуратуры БиГ и Агентства по расследованиям и защите запрещена в Республике Сербской. «Директор судебной полиции Республики Сербской Желько Драгоевич заявил в интервью нашему телеканалу, что его ведомству не выдавался и не может быть выдан соответствующий приказ», — сообщает РТРС.

Ранее в интервью ТАСС Стевандич подчеркивал, что приговор суда Боснии и Герцеговины Милораду Додику не нанесет ущерб сербам, а ударит бумерангом по организаторам процесса.

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