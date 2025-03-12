Более 65% граждан Армении негативно оценивают работу Пашиняна — опрос
14:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 65% участников проведенного в Армении социологического опроса негативно оценивают работу премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.
«46,5% респондентов в Армении абсолютно негативно оценивают работу Пашиняна. Еще 19,1% — скорее негативно, 15,5% — скорее положительно, 10% затруднились ответить, и лишь 9% положительно оценили его деятельность», — сообщил глава армянского представительства Gallup International, социолог Арам Навасардян на презентации результатов опроса.
При этом он обратил внимание на тенденцию увеличения доли граждан, недовольных работой действующего премьера. Для наглядности Навасардян представил результаты опроса от октября 2024 года: тогда работой Пашиняна были недовольны 41,5% опрошенных, 16,1% — скорее были недовольны, 20,4% — скорее довольны, 14,1% — довольны, еще 7,9% затруднились ответить.
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