Армия РФ создала несколько огневых мешков для ВСУ у Суджи — Марочко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся у Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков, сформированных российскими бойцами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши ребята отвоевывают новые территории от украинских боевиков [в Курской области]. <…> Было сформировано практически два таких серьезных котла в районе Суджи, и сейчас уничтожаются в этих огневых мешках живая сила и техника противника», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил на своей странице в телеграм-канале.