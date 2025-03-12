Армия РФ создала несколько огневых мешков для ВСУ у Суджи — Марочко
17:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся у Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков, сформированных российскими бойцами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши ребята отвоевывают новые территории от украинских боевиков [в Курской области]. <…> Было сформировано практически два таких серьезных котла в районе Суджи, и сейчас уничтожаются в этих огневых мешках живая сила и техника противника», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил на своей странице в телеграм-канале.
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