Группировка ВСУ в Курской области, изолирована, идет ее планомерное уничтожение - Герасимов
22:28 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
«Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) изолирована, идет ее планомерное уничтожение», — сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задачи по освобождению Курской области с выходом на государственную границу России в кратчайшие сроки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований Вооруженных сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки», — доложил он президенту РФ Владимиру Путину на пункте управления группировки войск «Курск».
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