Группировка ВСУ в Курской области, изолирована, идет ее планомерное уничтожение - Герасимов

22:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

«Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) изолирована, идет ее планомерное уничтожение», — сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задачи по освобождению Курской области с выходом на государственную границу России в кратчайшие сроки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований Вооруженных сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки», — доложил он президенту РФ Владимиру Путину на пункте управления группировки войск «Курск».