Курс Трампа в отношении ЕС способствует возрождению союза Франции и ФРГ — Politico
11:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика президента США Дональда Трампа в отношении ЕС способствует сближению Парижа и Берлина и возрождению «буксующего» франко-германского союза. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По их информации, стремление США свести к минимуму свою роль в обеспечении евробезопасности заставляет вероятного будущего канцлера ФРГ, лидера победившего на досрочных выборах в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона искать взаимного сближения. По оценкам издания, возрождающийся франко-германский союз может «привести в движение экономику ЕС и определить его политическую траекторию».
НОВОСТИ
- 12:32 13.03.2025
- Власти перевезли всех остававшихся на базе Гуантанамо мигрантов обратно в США — WP
- 12:20 13.03.2025
- Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи в Курской области
- 12:05 13.03.2025
- Нужно сократить некачественный сектор платного образования в вузах — Фальков
- 12:00 13.03.2025
- Число отказов от службы в армии в Германии выросло с 2022 г. более чем в 2 раза
- 11:20 13.03.2025
- Угрозы и принуждение неприемлемы для КНР в торговых переговорах с США — Минкоммерции
- 11:05 13.03.2025
- МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами
- 11:00 13.03.2025
- ФСБ пресекла теракты спецслужб Украины через рассылку заминированных парфюмерных наборов
- 10:32 13.03.2025
- НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов РФ, указал Патрушев
- 10:20 13.03.2025
- Более 50% американцев считают экономический курс Трампа слишком непредсказуемым — опрос
- 10:05 13.03.2025
- Иноагентов и релокантов предлагается заочно судить за ряд преступлений против РФ — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать