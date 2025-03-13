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Курс Трампа в отношении ЕС способствует возрождению союза Франции и ФРГ — Politico

11:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика президента США Дональда Трампа в отношении ЕС способствует сближению Парижа и Берлина и возрождению «буксующего» франко-германского союза. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, стремление США свести к минимуму свою роль в обеспечении евробезопасности заставляет вероятного будущего канцлера ФРГ, лидера победившего на досрочных выборах в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона искать взаимного сближения. По оценкам издания, возрождающийся франко-германский союз может «привести в движение экономику ЕС и определить его политическую траекторию».

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