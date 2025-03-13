Число отказов от службы в армии в Германии выросло с 2022 г. более чем в 2 раза

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Германии на фоне украинского кризиса все чаще запрашивают освобождение от службы в армии, с 2022 года число таких заявок выросло более чем в два раза. Об этом сообщает редакционное объединение RND.

В Германии с 2011 года служба в армии проходит на добровольной основе. При этом мобилизация остается возможной в случае военного конфликта или его угрозы. Механизм отказа от военной службы позволяет военнообязанным гражданам страны отправиться на альтернативную службу.

В 2022 году была подана 951 заявка на отказ от военной службы, сообщили RND в Федеральном ведомстве по семейным и гражданским делам, которое отвечает за обработку таких заявлений. В 2023 году более 1 тыс. человек запросили освобождение от военной службы, а в прошлом году число заявок выросло до 2,2 тыс. В первые два месяца текущего года в ведомство поступило 433 заявления. Как отмечает RND, при сохранении динамики в 2025 году число отказавшихся от службы может достичь почти 2,6 тыс. человек.