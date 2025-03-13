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Путин: Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает [для ситуации в Курской области]?

19:20 13.03.2025 Источник: Интерфакс

Россия поддерживает 30-дневное перемирие с Украиной, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа - сдаться в плен или погибнуть. В этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы", - сказал Путин журналистам.

"Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?" - спросил он.

"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Все, кто там находятся, будут уходить из боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - продолжил президент.

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