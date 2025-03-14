Белоруссия всегда будет на стороне России — Лукашенко
13:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия всегда будет на стороне России, если республика окажется перед выбором. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
«Мы заинтересованы во всестороннем сотрудничестве со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Нам надо торговать с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, Соединенными Штатами Америки, но всегда нашим главным и приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией», — сказал он.
«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России», — подчеркнул белорусский лидер.
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