Lufthansa и Deutsche Bahn могут стать частями секретного плана на случай обороны ФРГ и НАТО - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бундесвер (ВС ФРГ) планирует привлечь частные компании, среди которых крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa и железнодорожный концерн Deutsche Bahn, для реализации секретных планов на случай обороны. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленного офицера по планированию.

По информации издания, новая роль Германии в качестве логистического узла при возникновении ситуации, в которой участник НАТО обязан оказать союзнику помощь, потребует обязательного использования частных авиационных компаний, железных дорог, экспедиторских компаний и медицинских учреждений. Поэтому оперативный план «Германия» Бундесвера под грифом «секретно» должен быть дополнен гражданским вкладом в «национальную оборону». Представители вооруженных сил уже довольно давно ищут возможности для переговоров с частным сектором, отмечает газета.