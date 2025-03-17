Хуситы заявили о нанесении второго удара по авианосцу США Harry Truman в Красном море

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло второй удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену. Об этом заявили сформированные хуситами вооруженные силы.

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, которое распространил телеканал Al Masirah.