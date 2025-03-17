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НОВОСТИ

Вылов водных биоресурсов в РФ в 2024 г. составил порядка 4,9 млн тонн

11:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 года составил порядка 4,9 млн тонн, уточненные итоги будут к 1 апреля. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Где-то порядка 4,9 млн тонн. Уточненные итоги будут к 1 апреля», — сказал он.

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