Вылов водных биоресурсов в РФ в 2024 г. составил порядка 4,9 млн тонн

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 года составил порядка 4,9 млн тонн, уточненные итоги будут к 1 апреля. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Где-то порядка 4,9 млн тонн. Уточненные итоги будут к 1 апреля», — сказал он.