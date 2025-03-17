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НОВОСТИ

Более 90% канадцев не хотят обсуждать присоединение к США — посол

12:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Канады не хотят даже обсуждать вопрос присоединения страны к США в качестве 51-го штата, о чем говорит американский президент Дональд Трамп. Об этом заявила посол Канады в США Кирстен Хиллман.

«Мы серьезно относимся к нашему суверенитету и воле канадцев. Более 91% канадцев не хотят обсуждать присоединение к США», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

По оценке посла, Трамп должен «воспринимать всерьез» настрой канадцев. При этом Хиллман выразила надежду, что глава правительства Канады Марк Карни будет стремиться как можно скорее поговорить с президентом США и наладить хорошие и прочные отношения с ним.

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