США выйдут из международной группы по «расследованию» действий РФ на Украине — NYT
12:05 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США приняли решение покинуть так называемый международный центр по «расследованию» действий России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их информации, сотрудники американского Минюста уведомили об этом ранее своих европейских коллег. Вашингтон официально огласит это решение сегодня, уточнили собеседники издания.
США присоединились к упомянутой «инициативе» в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене. В администрации президента США Дональда Трампа решение о выходе из этой группы объясняют необходимостью перераспределения государственных расходов, отмечают источники газеты.
По их словам, Минюст США также сокращает объемы сотрудничества с Украиной по вопросу «расследования» действий России.
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